В Коми соцработники по телефонным заявкам помогут с покупкой продуктов и лекарств

Фото: архив КП

В Коми социальные работники по телефонным заявкам помогут одиноким пожилым и маломобильным гражданам с покупкой продуктов и лекарств.

В республике усилили ограничения, связанные с коронавирусом. Поэтому в учреждениях соцзащиты работают телефоны для обращения граждан. Телефон в Сыктывкаре: 8 (908) 715-08-11. Туда можно позвонить при необходимости покупки и доставки продуктов или лекарств.

Такая помощь предоставляется одиноким гражданам старше 60 лет и одиноким маломобильным гражданам, не имеющим помощь со стороны третьих лиц. Кроме того, рассчитывать на такую поддержку могут люди, которые находятся на изоляции по медицинским показаниям и не имеют помощь со стороны третьих лиц. Позвонить по телефонам можно в рабочее время с 9:00 до 16:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми вновь побила рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

За последние 24 часа диагностировано более 1,5 тысяч случаев инфицирования