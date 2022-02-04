Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 10:58

В Коми соцработники по телефонным заявкам помогут с покупкой продуктов и лекарств

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми социальные работники по телефонным заявкам помогут одиноким пожилым и маломобильным гражданам с покупкой продуктов и лекарств.

В республике усилили ограничения, связанные с коронавирусом. Поэтому в учреждениях соцзащиты работают телефоны для обращения граждан. Телефон в Сыктывкаре: 8 (908) 715-08-11. Туда можно позвонить при необходимости покупки и доставки продуктов или лекарств.

Такая помощь предоставляется одиноким гражданам старше 60 лет и одиноким маломобильным гражданам, не имеющим помощь со стороны третьих лиц. Кроме того, рассчитывать на такую поддержку могут люди, которые находятся на изоляции по медицинским показаниям и не имеют помощь со стороны третьих лиц. Позвонить по телефонам можно в рабочее время с 9:00 до 16:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми вновь побила рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

За последние 24 часа диагностировано более 1,5 тысяч случаев инфицирования

0