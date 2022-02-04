В Коми «сын» пытался украсть у женщины 100 тысяч рублей

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Мошенники пытались украсть у жительницы Воркуты 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонили на домашний телефон. Собеседник назвался сыном горожанки. Он заявил, что убил человека, и ему срочно нужны 100 тысяч рублей. Позже трубку взял «следователь». Он заявил, что сын женщины попал в ДТП и сбил человека.

Воркутинка спросила, куда ей подъехать. Не получив внятного ответа, женщина успокоилась и задала «следователю» несколько вопросов, при этом назвала сына чужим именем. Собеседник ответил, что именно этот мужчина совершил ДТП. Тогда жительница Заполярья поняла, что ее пытаются обмануть и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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