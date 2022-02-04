Сыктывкарка вложила в липовую биржу 580 тысяч рублей

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Мошенники украли у 50-летней жительницы Сыктывкара более 580 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В конце декабря прошлого года 50-летняя сыктывкарка решила пройти бесплатное обучение инвестициям в мобильном приложении. Куратор предложил зарегистрироваться на сайте иностранного брокера, вкладывать деньги и совершать сделки на бирже. Сначала сыктывкарка инвестировала небольшие суммы. Горожанке несколько раз удавалось вывести деньги, и она была спокойна. Она продолжила вкладывать деньги, и общая сумма превысила 580 тысяч рублей. Сыктывкарка решила вывести эти средства, однако кураторы попросили ее внести в качестве страховой суммы 4500 долларов. Тогда женщина обратилась в полицию. возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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