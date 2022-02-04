В Сыктывкаре и Ухте зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

Фото: архив "КП"

Сыктывкар и Ухта остаются основными источниками распространения коронавируса. Это следует из данных, предоставленных республиканским Роспотребнадзором.

Оба города за сутки обновили рекорд по новым выявленным случаям заражения ковидом. Так, в столице Коми, которая занимает первое место рейтинга по данному показателю, обнаружено еще 527 инфицированных. В Ухте же еще 444 человек получили положительный ПЦР-тест.

Тройку замыкает Сосногорский район, где лабораторно было подтверждено 96 фактов заражения.

Роспотребнадзор также включил в рейтинг Воркуту (+88), Усинск (+67), Сысольский (+54), Княжпогостский (+36), Троицко-Печорский (+30), Вуктыльский (+29) районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми вновь побила рекорд по суточному приросту зараженных ковидом (подробности)