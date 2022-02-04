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Общество4 февраля 2022 12:55

Коронавирус помог онкологам Коми выявлять рак на ранних стадиях

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Онкологи Коми выявили неожиданные плюсы пандемии. Из-за коронавируса врачам удалось обнаружить случаи рака на ранних стадиях. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава Республики Коми Андрей Галин.

По его словам, пациентам, у которых диагностирован ковид, часто назначают дополнительные обследования для исключения патологии. Во время этих процедур врачи и находят серьезные заболевания.

- Пациентам, зараженным коронавирусом, зачастую требуется спектр дообследований, чтобы исключить патологии. Во время этих исследований и выявляется онкология. Можно сказать, что это положительная сторона коронавируса - рост выявляемости онкозаболеваний на начальных стадиях, - рассказал врач.

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