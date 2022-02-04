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Общество4 февраля 2022 13:51

В Коми от отравления алкоголем умерло 98 человек в 2021 году

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В 2021 году 98 жителей Коми скончались от отравления алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За год в Коми зарегистрированы 266 случаев острых отравлений химической этиологии. В 112 случаях это были отправления спиртным. Большинство отравившихся – совершеннолетние. Уточняется, что это 84%, или 224 случая. На подростков 15-17 лет приходится 2%, или 5 случаев, а на детей – до 14 лет – 14%, или 37 случаев. В 70% случаев травятся алкоголем мужчины. В 2021 году зарегистрировали 98 случаев летальных исходов от отравления спиртосодержащей продукцией. Все смертельные случаи произошли с совершеннолетними.

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