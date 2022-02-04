Суд заставил пьяного водителя из Коми работать

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В Ухте 21-летнего местного жителя признали виновным в повторном нетрезвом вождении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинца наказывали за то, что он отказался пройти медосвидетельствование. Днем 7 декабря пьяный молодой человек ехал за рулем BMW X1, и его остановили сотрудники ГИБДД. Ухтинец успел пересесть на заднее сиденье до того, как к машине подошли полицейские, однако это ему не помогло. Ухтинец признал свою вину. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. Кроме того, ухтинцу на 2 года 9 месяцев запретили садиться за руль.

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