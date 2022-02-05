Онкологический диспансер Коми с 7 февраля возобновляет прием пациентов

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Онкодиспансер Коми возобновляет свою работу и прием плановых пациентов. Об этом сообщил заместитель главного врача медучреждения Андрей Галин. По его словам, диспансер начнет работать в штатном режими с 7 февраля, правда, с некоторыми ограничениями.

- С понедельника мы начинаем работать в почти плановом режиме. У нас будет одно хирургическое отделение фильтром, а два хирургических отделения будут работать, - объяснил Галин.

Необходимость фильтра врач объяснил тем, что не у всех пациентов ПЦР-тест отрицательный. При положительном результате человека направят в инфекционный госпиталь, при отсутствии ковида у пациента он продолжит лечение в диспансере.

В учреждении также напомнили, что онкобольных принимают поликлиники на улице Коммунистической, 41 и в Эжве.

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