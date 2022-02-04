Юлия Ступак выступит пятнадцатой во время скиатлона на Олимпиаде-2022

Фото из личного архива Ступак

Лыжница из Коми Юлия Ступак начнёт Олимпиаду в Пекине со скиатлона. Спортсменка выступит по пятнадцатым номером.

Всего в гонке примут участие 65 лыжниц, среди которых четыре спортсменки из России. Так, первой побежит Наталья Непряева, далее Татья Сорина, у неё девятый номер, Юлия Ступак — 15, Анастасия Рыгалина — 20.

Гонка начнётся в 10:45 по мск 5 февраля.

Справка

Скиатлон — смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км для мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж , преодолевают такое же расстояние коньковым ходом.

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