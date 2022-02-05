Лыжница Юлия Ступак из Коми финишировала в тридцатке на Олимпиаде в Пекине

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В Пекине завершились соревнования по скиатлону, участие в котором принимала лыжница из Коми Юлия Ступак. Спортсменка выступала под 15-м номером.

Взойти на пьедестал почета уроженке нашей республике не удалось. Лыжница заняла лишь 24 место из 65.

Однако без медали Россия не осталась. По итогу гонки Наталья Непряева получила серебряную медаль, став второй в скиатлоне.

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