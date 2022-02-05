В Сыктывкаре суточный прирост инфицированных ковидом составил почти 700 человек

Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор Коми назвал самые заражённые коронавирусом города и районы Коми. Согласно данным ведомства, лидерство удерживает Сыктывкар. Там за сутки официально было подтверждено ещё 699 случаев заболевания.

Вторую строчку рейтинга заняла Ухта с 589 новыми фактами инфицирования. Замыкает тройку Усинск: там положительный ПЦР-тест пришёл 118 пациентам.

Значительный суточный прирост заражённых также отмечен в Воркуте – 90, Сосногорском районе – 70, Сыктывдинском районе – 62.

Всего в Коми насчитывается 111 923 факта заражения вирусом, 1 979 из которых произошли за минувшие сутки.

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