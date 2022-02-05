Жителей Коми, контактировавших с зараженными коронавирусом, освободили от карантина

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Роспотребнадзор России освободил от карантина контактировавших с зараженными коронавирусом. Об этом говорится в постановлении ведомства.Теперь россиянам не требуется соблюдать даже семидневную изоляцию.

Также в документе говорится, что переболевшим ковидом выписывать больничный лист будут без отрицательного ПЦР-теста. Однако это коснется только тех, чье лечение длилось более семи дней.

Постановление вступит в силу с 6 февраля текущего года.

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