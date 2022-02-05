Жители Коми обогатили мошенников почти на 1 млн рублей

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В Воркуте к полицейским обратилась местная жительница и сообщила, что у нее похитили 300 тысяч рублей. Женщина пояснила, что ей позвонили неизвестные и представились специалистами службы безопасности банковской организации. Звонившие сообщили, что аферисты оформили на имя потерпевшей кредит. Для предотвращения незаконных действий ей предложили взять «зеркальный» займ и перевести полученную сумму на «безопасный» счет. Воркутинка поверила незнакомцам и выполнила все инструкции.

Аналогичная ситуация произошла и с 37-летней женщиной. Жительница Заполярья рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения незаконных действий ей также порекомендовали оформить новый займ и положить денежные средства на «безопасный» счет. Потерпевшая доверилась злоумышленникам и перевела 400 тысяч рублей.

- По данным фактам следственным отделом ОМВД России по городу Воркуте возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в крупном размере», - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

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