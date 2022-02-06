В Коми на рабочем месте погиб мужчина

Фото: архив "КП"
В Усинске на рабочем месте погиб местный житель. О смертельном случае рассказали в Гострудинспекции Коми.
Уточняется, что мужчине стало плохо. Несмотря на все попытки спасти усинца, он скончался не приходя в сознание.
В инспекции рассказали, что трагедия случилась в начале февраля этого года.
Также в этот период произошли еще два несчастных случая. В одном случае работник получил травму при движении в автотранспорте работодателя, а другой травмировался при выполнении работ.
- Обстоятельства уточняются. Начата проверка, - заявили в Гострудинспекции.
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