В Коми заблокировали сайты с продажей фиктивных справок об отсутствии COVID-19

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В Коми заблокировали шесть сайтов, на страницах которых осуществлялась продажа липовых справок об отсутствии коронавируса. Об этом сообщил главный прокурор Коми Николай Егоров.

По его данным, предложения о покупке фиктивных документов были зарегистрированы прокурорами Сыктывкара, Усть-Вымского и Троицко-Печорского районов. Продавцы предлагали купить справку без обращения в медучреждение.

Уточняется, что, помимо шести заблокированных сайтов, еще три заявления на остановку работы ресурсов поданы в суд.

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