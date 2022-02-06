Уровень коллективного иммунитета в Коми превысил 73%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Коми достиг 73,5%. Об этом говорится на официальном сайте оперштаба России.

По последним данным, рост за минувшую неделю составил 0,4%. Как ранее сообщал региональный Роспотребнадзор, высоких показателей иммунизации регион достиг благодаря переболевшим ковидом, а не должным темпам вакцинации.

Отмечается, что первым компонентом привились 427 266 жителей республики, полностью завершили вакцинацию 404 837 человек.

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