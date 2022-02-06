Жителям Коми могут выплатить «остатки» материнского капитала

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Жители Коми могут единоразово получить «остаток» маткапиала. С таким предложением выступил аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин. По его словам, на данный момент на счетах граждан невостребованными остаются 4,7 млрд рублей. Это произошло из-за индексации маткапитала.

Шторгин заявил, что таких счетов за все время образовалось 858 тысяч. У кого-то на них осталось 5 тысяч рублей, у вторых - 10, у некоторых по 20 тысяч рублей.

Аудитор объяснил схему образования таких остатков. Так, если человек пишет заявление на использование необходимой суммы в конце года, он указывает ее без учета индексации. В то время как в начале следующего сумма индексируется, но выплачивается в размере, указанном заявителем. Образовавшийся в результате излишек оседает на счете.

- При этом Пенсионный фонд не обязан информировать людей о наличии остатков средств, но тратит средства на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует, - цитирует издание «Известия» специалиста.

В кабмине поддержали предложение о единоразовой выплате гражданам оставшихся средств - сделать это могут уже к январю 2023 года, рассказали в Счетной палате.

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