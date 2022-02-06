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Общество6 февраля 2022 13:33

Более 14 тысяч жителей Коми находятся под наблюдением врачей из-за COVID-19

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за пандемии коронавируса. В городах и районах республики продолжают фиксировать значительный рост числа инфицированных.

Так, в Сыктывкаре ещё 578 человек получили положительный ПЦР-тест, что делает столицу Коми лидером рейтинга. Второе место традиционно за Ухтой. Медики диагностировали 368 новых фактов заболевания за сутки. Тройку замыкает Сосногорский район с 78 заражёнными.

Ещё четыре района также отмечены в топе самых инфицированных вирусом муниципалитетов. Суточный прирост зафиксирован в Воркуте – 63, Прилузском районе – 61, Усинске – 49, Троицко-Печорском районе – 41.

Всего под медицинским наблюдением находятся 14 056 человек.

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