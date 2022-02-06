Лыжник Илья Семиков обратился к жителям Коми в преддверии олимпийской гонки

Фото из личного архива Ильи Семикова

Олимпийский лыжник из Коми Илья Семиков обратился к жителям республики. В своей речи он поблагодарил всех, кто его поддерживает, особенно соотечественников из Усть-Цильмы.

Также спортсмен обратился к главе Коми Владимиру Уйбе, который ранее пожелал Юлии Ступак и Илье Семикову успехов на Олимпиаде в Пекине. Лыжник высоко оценил моральную поддержку из уст руководителя региона.

- Спасибо, Владимир Викторович, за слова поддержки. Спасибо, родная республики и моя Усть-Цильма. Настрой боевой, мы приложим все силы, чтобы показать результат, к которому шли всю свою спортивную жизнь. Хотя ограничений из-за пандемии много, самое главное, что гонки состоятся. Для меня первый старт 11 февраля, до этого надо готовиться и поддерживать форму, - сказал Семиков.

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