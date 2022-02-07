Февраль в Коми по прогнозам синоптикам ожидается теплее, чем обычно

В течение большей части февраля погодные условия будут формироваться под влиянием циклонов. Фото: Нина ЮШКОВА

Последний месяц зимы ожидается теплым, почти во всех районах - снежным, рассказал Коми Центр по гидрометеорологии и мониторингу среды. Средняя февральская температура будет выше климатической нормы на пару градусов, что порадует жителей республики. Детвора сможет с комфортом насладиться любимыми зимними забавами: слепить снеговичков, полетать с горки на корытах и ледянках, прокатиться на лыжах и коньках.

Осадки составят 1,5 месячной нормы, на крайнем северо-востоке - порядка нормы. Значит, нежным фотосессиям с хлопьями снега быть! Ожидается, что в течение большей части февраля погода будут складываться под влиянием циклонов, что они нам принесут, пока останется в тайне.

Прогнозируется, что в общем в феврале будет теплее обычного, лишь в середине первой и второй декады близким к климатической нормы и ниже. Преобладающие температуры ночью от -11 до -16 °С, на Крайнем Севере и на крайнем северо-востоке ожидаются в пределах -18...-25°С, днём в пределах -3...-8°С. Температура на Крайнем Севере и на крайнем северо-востоке ожидается от -12 до -17°С.

При похолодании в середине первой и второй декады вероятно ночная температура воздуха будет -18...-25 °С, при прояснениях опустится до -32 °С, днём будет опускаться до - 18 максимум, на крайнем востоке до -20...-25 °С. После 19 февраля во многих районах возможно повышение температуры воздуха до 0 °С . Неужели весна придёт в начале марте?

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