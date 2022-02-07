В 2022 году в Ухте из колонии выйдут семь рецидивистов

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В Ухтинском районном суде рассмотрели заявление начальника исправительной колонии №19, который попросил установить надзор в отношении семи осужденных. Как выяснилось, заключенные неоднократно отбывали наказание и ранее, и выходят в 2022 году.

Рассмотрев заявление, суд постановил запретить осужденным после выхода из колонии выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы города, а также в обязательном порядке являться в органы внутренних дел по месту жительства.

Уточняется, что административный надзор установили в отношении шести осужденных сроком на 8 лет, так как они совершали тяжкие преступления и являются рецидивистами. Седьмой заключенный в период отбывания получил более 50 взысканий. В его отношении установили административный надзор на три года.

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