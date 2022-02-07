Житель Ухты отсудил у мэрии более 130 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

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Ухтинский городской суд обязал выплатить мэрию города более 139 тысяч рублей и судебные издержки местному жителю, машина которого пострадала от упавшего дерева.

Суд установил, что ухтинец припарковал свою машину в мае 2021 года между деревьями возле дома на Первомайской улице и отлучился по своим делам. Когда вернулся, то обнаружил, что на крыше его автомобиля лежат ветки, а рядом с ним дерево.После осмотра выяснилось, что из-за падения дерева было разбито заднее стекло, левое боковое зеркало. Кроме того, по всему кузову были вмятины и царапины.

Судья отклонил доводы ответчика о вине управляющей компании и обязал выплатит истцу положенную сумму.

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