После ДТП в Сыктывкаре в больнице оказался 19-летний парень

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что на выходных в Сыктывкаре в аварии пострадал 19-летний парень. После столкновения на Сысольском шоссе его госпитализировали с сотрясением, ушибами плеча и лица, а также с черепно-мозговой травмой.

Предварительно установлено, что на перекрестке напротив сорокового дома 56-летний мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport не уступил дорогу автомобилю, в котором находился молодой человек.

Парня госпитализировали сразу же после аварии. У водителя, который не уступил ему дорогу, как выяснилось, стаж вождения с 1988 года.

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