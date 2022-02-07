В Коми класс, в котором обнаружен зараженный ковидом ученик, отправлять на карантин не будут

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С сегодняшнего дня, 7 февраля, школы Сыктывкара и Ухты вышли с дистанционки и вернулись в привычный формат обучения. В связи с этим Роспотребнадзор напомнил родителям про правила «утреннего фильтра» и рассказал, что делать, если у ребенка обнаружены симптомы ОРВИ и коронавируса.

Так, если родители подозревают у ребенка инфекцию, то в школу отправлять ребенка не нужно. При легком течении болезни стоит лечиться дома, говорят специалисты.

Также теперь при обнаружении носителя коронавируса весь класс закрывать на карантин не будут. Данное правило начало действовать 6 февраля: Роспотребнадзор разрешил контактировавшим с зараженным ковидом не проходить самоизоляцию.

Это касается и ребёнка, у которого заболели близкие родственники, с которыми он проживает. Если у него нет признаков заболевания, то он продолжает посещать школу. Если у контактного ребёнка появились признаки заболевания, то он остаётся дома и к нему необходимо вызвать врача.

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