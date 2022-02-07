В Коми спасли 39-летнего мужчину с обморожением конечностей

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В Прилузском районе спасли 39-летнего мужчину с обморожением конечностей. Инцидент произошел в поселке Гыркашор.

Мужчина набрел на базу лесозаготовительной бригады. Перед этим в состоянии «белой горячки» он целую ночь провел в лесу. Это привело к тому, что пострадавший отморозил руки и ноги. Мужчине вызвали скорую, но медики не смогли приехать, поэтому на место прибыли спасатели. Им пришлось преодолеть 15 километров. После этого мужчину эвакуировали. Как передает «Комиинформ», к бригаде лесозаготовителей пострадавший отношения не имеет.

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