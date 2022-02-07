В Коми пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 6 февраля, в Инте горела квартира, пожарные спасли мужчину 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказал в ведомстве, инцидент произошел в 18:43. На улице Гагарина загорелась квартира. Через девять минут на место прибыли пожарные. Они спасли мужчину 1975 года рождения. Кроме того, 17 человек эвакуировались самостоятельно. В 19:28 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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