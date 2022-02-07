В Коми 60-летний водитель Subaru Forester влетел в КамАЗ

Фото: ГИБДД по Коми

В Усинске произошло серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП один человек получил травмы.

По данным республиканской Госавтоинспекции, столкновение произошло на 19 км дороги «Подъезд к Усинску». Мужчина 60 лет за рулем Subaru Forester не выбрал безопасное расстояние и въехал впереди идущий КамАЗ с прицепом.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка Subaru. У нее ушиб мягких тканей грудной клетки, лба, ссадина кисти, не госпитализирована.

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