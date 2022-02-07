Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 7:50

В Коми 60-летний водитель Subaru Forester влетел в КамАЗ

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Усинске произошло серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП один человек получил травмы.

По данным республиканской Госавтоинспекции, столкновение произошло на 19 км дороги «Подъезд к Усинску». Мужчина 60 лет за рулем Subaru Forester не выбрал безопасное расстояние и въехал впереди идущий КамАЗ с прицепом.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка Subaru. У нее ушиб мягких тканей грудной клетки, лба, ссадина кисти, не госпитализирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После жуткого ЧП в Инте в больницу с переломом позвоночника попала 25-летняя девушка (подробности)

0