В Коми осудят 32-летнего мужчину, по вине которого в аварии погибла его 28-летняя жена

Фото: ГИБДД по Коми, из личного архива погибшей

В Коми состоится суд над 32-летним жителем Сосногорска, которого обвиняют в гибели его супруги. Мужчина за рулем Honda Accord выехал на встречную полосу на трассе Чебоксар-Сыктывкар и столкнулся лоб в лоб с Kia Sorento. В жуткой аварии умерла 28-летняя супруга сосногорца.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сысольский районный суд. Расследование по делу осуществлено МОМВД России «Сысольский», - заявили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Напомним, трагедия произошла 15 октября прошлого года. Семейная пара возвращалась с отдыха в Крыму, когда случилась авария. В ДТП на месте происшествия погибла 28-летняя Дарья, ее муж долго время находился в реанимации с тяжелыми травмами. Когда мужчина узнал о том, что его жены не стало, он попытался наложить на себя руки, благо, вовремя остановить пациента смогли медики.

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