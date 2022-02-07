В Сыктывкаре кассир украла 105 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре местную жительницу обвиняется в мошенничестве на 105 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в марте-апреле. Сыктывкарка работала кассиром в магазине федеральной торговой сети. Она украла 105 тысяч рублей, поступавших от покупателей. Когда посетители не требовали чек, злоумышленница аннулировала операции по продаже и забирала деньги себе. Таким образом жительница Коми совершила 215 возвратов. Ее вычислили по записям с камер. Женщина признала свою вину, но ущерб работодателю не возместила. Уголовное дело направили в суд.

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