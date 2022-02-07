В Коми женщина избивала родного сына и морила его голодом

Фото: архив "КП"

В Коми перед судом за жестокое обращение с ребенком предстанет жительница Жешарта. Женщина в течение четырех лет издевалась над ребенком, била его и морила голодом.

Как сообщает республиканская прокуратура, сельчанка систематически избивала мальчика после пьянок и застолий со своими ухажерами. В остальное время она также халатно относилась к родительским обязанностям: оскорбляла сына, не ухаживала за ним и не готовила еду. Голодный мальчик был вынужден есть у неравнодушных соседей.

После того, как женщина совершила преступление в отношении сестры мальчика, а тот заступился за нее и был вновь избит, он сбежал к отцу, у которого проживает до настоящего времени.

О проблемах в семье было известно правоохранительным органам и органам системы профилактики, однако мер к их предотвращению и привлечению матери к ответственности за жестокое обращение со своим сыном не предпринималось.

- Прокуратура направила материал проверки в отношении матери в следственный орган для решения вопроса о ее уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних районной прокуратурой инициировано проведение проверки, в рамках которой будет дана оценка их бездействию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мать жестоко истязала своего собственного ребенка (подробности)