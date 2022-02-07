В Коми годовалый ребенок не может получить средства паллиативной помощи

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В Коми годовалый малыш с инвалидностью не может получить от Минздрава средства паллиативной помощи. Об инциденте рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, которая пытается добиться необходимое лечение от ведомства .

В прокуратуру обратилась мама ребенка из Сосногорска. Она рассказала, что ее сыну нужно специальное оборудование для нормального функционирования его органов дыхания, однако они так его и не получили, хотя субсидия была выделена.

- Для приобретения указанного оборудования учреждению здравоохранения в Сосногорском районе требовалась субсидия из республиканского бюджета. В связи с несвоевременным принятием мер по изысканию денежных средств на данное оборудование прокуратура внесла главному врачу Сосногорской центральной районной больницы представление. По результатам его рассмотрения медучреждение направило в региональный минздрав ходатайство о выделении бюджетных средств, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура Сосногорска направила в Сыктывкарский городской суд исковое заявление о возложении на Министерство здравоохранения Республики Коми обязанности обеспечить ребенка-инвалида требуемыми медицинскими изделиями.

Заявленные требования удовлетворены судом в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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