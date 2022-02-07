Жительница Коми лишилась почти миллиона рублей, пытаясь купить снегоход

Фото: Иван ВИСЛОВ

Мошенники украли у жительницы Воркуты 985 тысяч рублей, когда она пыталась купить снегоход. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жительница поселка Сивая Маска увидела в рекламу сайта по продаже снегоходов. Когда женщина оформила заявку, с ней связался продавец. Они составили договор о поставке, и женщина заплатила 985 тысяч рублей. Однако снегоход жительница Заполярья так и не получила, а «продавец» перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинец пытался купить снегоход и лишился 115 тысяч

Мошенник представился сотрудником таможни