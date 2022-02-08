В Сыктывкаре перед чемпионатом мира утвердили антиковидный протокол

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Администрация Сыктывкара утвердила специально к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом антиковидный протокол. Предполагается, что документ поспособствует профилактике распространения коронавируса в период соревнований.

– Это очень важный документ, который регламентирует весь порядок по профилактике распространения COVID-19. Мы должны максимально сделать все, чтобы участники чемпионата остались здоровыми. Все условия, которые прописаны в антиковидном протоколе будут выполнены, - отметили организаторы чемпионата.

Согласно принятому протоколу, участников будут тестировать на наличие COVID-19 ежедневно. Также каждая команда будет проживать и передвигаться отдельно, иметь собственную раздевалку.

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