Две пострадавшие в ДТП с автобусом жительницы Коми получат компенсацию в размере 600 тысяч рублей

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Суд принял решение взыскать с ООО «Сеть» 250 и 350 тысяч рублей в пользу двух пострадавших в аварии с автобусом компании женщин. В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что истцы взыскали эти деньги в качестве компенсации морального ущерба из-за причиненного вреда их здоровью.

Установлено, что ДТП произошло 15 сентября на 707 км участка дороги «Вятка» между автобусом НЕФАЗ и автомобилем Дэу Нексия», в которой находились пострадавшие. Причиной ДТП, как выяснили в суде, стало нарушение правил движения.

В результате аварии обе женщины получили вред здоровью средней тяжести, одна из них оценила ущерб в размере 1 млн рублей, а вторая просила взыскать 1,5 млн рублей.

Суд принял во внимание обстоятельства случившегося и характер полученных травм, решив удовлетворить иск частично.

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