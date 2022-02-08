Ежедневная борьба за жизнь»: в Коми нужна помощь 17-летней Оле Сорокиной

Фото: администрация Воркуты

В Воркуте 17-летняя Оля Сорокина нуждается в помощи неравнодушных. Подростку поставили страшный диагноз – лимфобластный лейкоз. На борьбу с этой болезнью остается все меньше и меньше времени. Жители Коми вместе могут помочь победить ей этот беспощадный недуг.

– В один день для нее началась другая жизнь, жесткая и беспощадная, ежедневная борьба за право жить. В январе 2021 года ей был поставлен страшный диагноз лимфобластный лейкоз В1 вариант (с91.0), после чего девушка была отправлена санавиацией в Сыктывкар. Свой выпускной 11 класс Оле, внезапно для себя ставшей ребенком-инвалидом I группы, пришлось заканчивать в Республиканской Детской Клинической больнице, где она провела практически весь год, – рассказали в пресс-службе Воркуты.

Сейчас девочка находится уже в Республиканском онкодиспансере, где она пробудет до конца 2022 года после основного лечения и длительной поддерживающей терапии. Мама Оли находится большую часть времени вместе с дочкой в больнице, из-за чего семье приходится выживать на скромный доход отца.

Семья Оли просит помочь с полноценной реабилитацией, сумма которой составляет 250 тысяч рублей. В мэрии просят всех, кто хочет помочь девочку, перевести любую, пусть и небольшую сумму.

Получатель: Сорокина Татьяна Анатольевна Номер счёта: 40823810428780011542 Карта привязана к телефону мамы – 89222731014 Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК БИК: 048702640 Корреспондентский счёт: 30101810400000000640 ИНН: 7707083893 Почтовый адрес банка: г.Сыктывкар, ул.Пушкина, дом 59

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