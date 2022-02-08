На переправе в местечке Алешино снизили грузоподъемность до 15 тонн

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара накануне, 7 февраля, сообщила, что на переправе в местечке Алешино снизили грузоподъемность с 20 до 15 тонн.

В муниципалитете отметили, что решение было принято в связи с потепление. Автомобили более 15 тонн не смогут проехать через эту переправу уже с 8 февраля.

Сообщается также, что автомобильной переправе в местечке «Нефтебаза» грузоподъемность пока что останется на отметке 5 тонн.

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