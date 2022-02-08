«Видели у банкомата»: волонтеры рассказали подробности поиска молодого жителя Сыктывкара

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» рассказали о поисках пропавшего молодого жителя столицы Коми. По информации поисковиков, его искали на протяжении четырех дней.

Как выяснилось, парень ушел из дома и исчез 2 февраля, его родители обратились в полицию через четыре дня, после того, как самостоятельные поиски не принесли результатов.

– Прозвон заявителя, полиции, больниц. Из прозвонов понимаем, что по объективным причинам мы не можем запустить распространение ориентировок в сетях и их расклейку по районам города. Данный факт осложняет поиск, так как именно ориентировки позволяют нам получить самые важные свидетельства, – отметили в поисковом отряде.

6 февраля парня нашли возле торгового центра «Вивальди Плаза», где часто собираются подростки. Как выяснилось, свидетели его видели там час назад около банкоматов. Вскоре его нашли и передали родителям живым и здоровым.

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