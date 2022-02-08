Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу

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В России вступил закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом рассказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин. По его словам, суровое наказание ждет тех, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Однако Володин отметил, что закон требует большой доработки.

Он заявил, что наказание должно быть ужесточено и в отношении тех, кто совершает преступление в первый раз. В доказательство своих слов он привел яркий пример.

- Но осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам. В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ, - написал Вячеслав Володин.

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