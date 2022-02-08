Отец года: житель Коми на глазах у дочери украл для нее игрушку

Фото: скриншот видео

В Ухте мужчина украл игрушку из известного магазина торговой сети. Случай был бы рядовым и никого не удивляющим, если бы не видео, которое разлетелось по интернету.

На кадрах ролика видно, что ухтинец крадет товар для своей дочери, прямо у нее на глазах. Он берет игрушку и прячет ее под куртку. Все это время мужчина мило улыбается другим посетителям.

К слову, сильного осуждения горожанин в Сети не получил. Наоборот, многие отнеслись с грустным пониманием: цены-то взлетают вверх с невероятной скоростью.

- Отец года, конечно. Но понять можно, денег-то сейчас нет. Но пример дурной подавать девочке не надо, - пишет пользователь соцсети Павел.

По данному факту правоохранительными органами проводят проверку.

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