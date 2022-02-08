Жителя Коми арестовали за выращивание конопли в гараже

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В Сосногорске 47-летнего местного жителя подозревают в незаконном выращивании конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Полицейские обыскали гараж мужчины и обнаружили теплицу. Экспертиза показала, что он выращивал там коноплю. В МВД уточнили, что злоумышленник высадил 26 кустов марихуаны. Он выращивал это растение для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли 26 корневых систем, оборудование для обогрева растений, а также четыре емкости с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Фигуранта арестовали.

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