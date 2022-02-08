В Коми 22-летний парень на BMW насмерть сбил человека

Фото: ГИБДД по Коми

В Коми 22-летний молодой человек за рулем BMW насмерть сбил человека на 43 км дороги «Подъезд к Усинску». О трагедии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Уточняется, что водитель не заметил на ночной дороге человека, который переходил дорогу. От удара авто пострадавший умер до приезда медиков.

Известно, что на погибшем не было светоотражающих элементов одежды. Сейчас правоохранительные органы уточняют все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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