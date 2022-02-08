Минздрав Коми прокомментировал недельное ожидание результатов тестов детей на ковид

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре родители, чьи дети сдали ПЦР-тест на коронавирус, ждут результатов неделю. Возмущенные горожане задаются вопрос, почему же так долго. По их словам, через семь дней толку от результатов уже нет. В региональном Минздраве заявили, что этому есть объяснение.

Как сообщает БНК со ссылкой на ведомство, анализы на ПЦР отправляются в лабораторию Консультативно-диагностического центра Сыктывкара и лабораторию Кирова в день забора материала. Специалисты могут делать тесты двое суток, однако обычно результат, тем более если он положительный, уже известен в течение первых 24 часов.

- При получении положительного результата поликлиника в тот же день сообщает об этом родителям пациента и направляет врача. Лаборатории действительно иногда делают тесты до 48 часов, но в большинстве справляются в течение 24 часов, - отметили в министерстве.

Напомним, с 6 февраля гражданам, контактировавшим с ковид-пациентам, отменили карантин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ежедневная борьба за жизнь»: в Коми нужна помощь 17-летней Оле Сорокиной (подробности)