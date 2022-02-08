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Спорт8 февраля 2022 7:24

Триатлонист завоевал бронзу на чемпионате мира в Андорре

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Триатлонист из Коми Евгений Уляшев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Андорре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Сант-Жулия-де-Лория. В них участвовали 67 спортсменов из России и еще девяти стран. В индивидуальном первенстве среди женщин победила кемеровская спортсменка Дарья Рогозина. Лидером среди мужчин стал итальянец Франко Песавенто. Бронзовую медаль завоевал Евгений Уляшев, представляющий Коми.

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