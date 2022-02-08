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Происшествия8 февраля 2022 8:41

Жительница Коми убила дядю возлюбленного ради своего порядка в доме

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Жительницу Удорского района признали виновной в убийстве дяди сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина освободилась из мест лишения свободы и переехала к мужчине, который жил в доме своего дяди. Хозяину не нравилось, что она начала устраивать свои порядки в его доме. Между ними возникали ссоры, и мужчина пытался выгнать ее из дома. В сентябре произошел очередной конфликт. Затаив злобу, женщина взяла нож и убила хозяина дома одним ударом в область груди. Суд приговорил злоумышленницу к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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