Юлия Ступак из Коми прошла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде-2022

Фото из личного архива Юлии Ступак

Лыжница Юлия Ступак прошла в 1/4 финал спринта на Олимпиаде в Пекине. Уроженка Коми заняла четвертое место в квалификации.

Также известно, что вместе со Ступак прошли в следующий этап гонок и Вероника Степанова с серебряной чемпионкой этой Олимпиады Натальей Непряевой.

Ранее Юлия Ступак была расстроена неудачным выступлением в скиатлоне. Спортсменка заняла лишь 24 место.

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