В Эжвинском районе Сыктывкара разыскивают водителя, сбившего пешехода

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре неизвестный сбил человека и скрылся. Как сообщает ГИБДД по Коми, ДТП произошло в Эжвинском районе 7 февраля в 9:20. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь задним ходом по дворовой территории дома № 4 по улице Космонавтов, совершил наезд на пешехода.

Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, водитель просто предпочёл скрыться с места происшествия. 38-летний пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у него закрытый перелом правой стопы, но от госпитализации мужчина отказался.

Водитель, совершивший наезд, объявлен в розыск.

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