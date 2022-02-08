В Коми сотрудникам вуза незаконно выдавали жилье

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Сотрудникам Ухтинского государственного технического университета с нарушениями предоставляли служебное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ведомство выявило факты необоснованного предоставления служебного жилья в общежитиях университета. При этом не проверялось, есть ли у них жилье в Ухте. Кроме того, были случаи повторного предоставления служебного жилья. Университет расторг договоры найма служебного жилого помещения с людьми, которые получили его с нарушениями. Кроме того, теперь в вузе проверяют сведения о наличии у работников университета жилья в Ухте.

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