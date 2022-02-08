В школах Троицко-Печорска отменили карантин

Фото: архив "КП"

Образовательные организации Троицко-Печорска возобновили работу в обычном режиме. Напомним, с 1 по 8 февраля 2022 года школа №1 и ООШ поселка Троицко-Печорск были закрыты на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

На сегодняшний день Центральная районная больница отмечает снижение заболеваемости среди детей, поэтому санитарно-эпидемиологическая комиссия по итогам мониторинга приняла решение об отмене карантина в учебных заведениях и учреждениях допобрпзования.

Однако все еще на карантине остаются один класс СОШ №1, два класса СОШ пст. Якша, три класса пст. Нижняя Омра и одна группа ДОУ №1, сообщает пресс-служба администрации района. Решение о выходе на очную форму обучения по данным учреждениям будет принято позже.

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