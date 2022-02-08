Лыжница Юлия Ступак из Коми выбыла из борьбы за медали в спринте на Олимпиаде в Пекине

Фото: championat.com

Лыжница Юлия Ступак не прошла в полуфинал олимпийского спринта и не сможет побороться за медали Пекина. Она уступила своим соперницам и заняли лишь четвертое место в гонке из шести.

Первую строчку заняла шведка Йонна Сундлинг (3.14,48). Уроженка Коми имела шанс выйти в 1/2 в качестве лаки-лузера по времени, но ее результат превзошли соперницы.

Ранее спортсменка говорила, что не чувствует своего тела и скиатлон, в котором она заняла лишь 24 место, дался ей с трудом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лыжница Юлия Ступак из Коми финишировала в тридцатке на Олимпиаде в Пекине