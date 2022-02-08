В Сыктывкаре в жилом доме после пожара обнаружен труп 60-летнего мужчины

Фото: архив "КП"

В поселке Краснозатонский накануне произошел пожар, унесший жизнь человека. О трагеди рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

В ведомстве сообщили, что возгорание было зафиксировано в половине шестого утра. На момент прибытия спасателей из пожара самостоятельно спаслись восемь человек, еще одному понадобилась помощь. После тушения огня пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Им оказался 60-летний местный житель.

На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. По факту гибели человека организована проверка.

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